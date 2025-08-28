Вночі 28 серпня російські окупанти здійснили терористичну атаку на Київ. Ворог завдавав ударів і дронами-камікадзе, і різними видами ракет. Влучання є у різних районах столиці. Розбір завалів ще триває.

Станом на зараз відомо про 12 загиблих та 48 постраждалих. Про наслідки цинічного обстрілу Києва – у матеріалі 24 Каналу.

Які наслідки нічної атаки?

На вулиці Бориспільській у Дарницькому районі столиці росіяни прямим влучанням знищили частину п'ятиповерхівки. Відомо, що під'їзд був зруйнований ворожою ракетою, уламки якої знайшли рятувальники.

Росія знищила багатоповерхівку / Фото 24 Каналу

Відомо про десятки постраждалих, кількох загиблих і зниклих безвісти. Зокрема, серед жертв є дитина. На місці влучання перебуває багато людей, які чекають новин про своїх рідних, що можуть залишатися під завалами. Декому вдалося знайти документи та телефони.

Люди чекають на порятунок своїх рідних / Фото 24 Каналу

Загалом результаті ударів по Києву постраждали Деснянський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Оболонський і Дніпровський райони. Виникли численні пожежі та зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки, приватні будинки, дитсадок, пошта, університет, офісні й адміністративні будівлі, гаражі та складські приміщення.

Наслідки атаки Росії / Фото 24 Каналу

Триває рятувальна операція

Рятувальники продовжують розбирати завали. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що на одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди.

Всього по Києву одночасно працюють приблизно 500 рятувальників та 1000 поліцейських. Поліція Києва працює з постраждалими – приймає заяви громадян, фіксує наслідки обстрілу.

Рятувальна операція у Києві триває / Фото з телеграму Клименка

У ДСНС України зазначають, що триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Працюють рятувальники та всі служби міста.

Рятувальники продовжують працювати у столиці / Фото ДСНС

Зокрема, для роботи були залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб рятувальники мали змогу швидше працювати.