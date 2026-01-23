Майже добу Росія гатила по Кривому Рогу: значних руйнувань зазнала інфраструктура

З 22 по 23 січня Росія здійснила масовану та комбіновану атаку на Кривий Ріг. На щастя, обійшлося без жертв, проте значно постраждала інфраструктура міста.

Про це повідомив Олександр Вілкул.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

Атака на Кривий Ріг тривала майже добу. За цей час ворог випустив по мирному населенню понад 70 БпЛА та балістичну ракету "Іскандер-М".

За словами Вілкула, ворог цілив у об'єкти цивільної інфраструктури.

Значно пошкоджено об'єкти інфраструктури. Виникло кілька пожеж, їх було оперативно ліквідовано,

– додав він.

Відомо, що після атаки понад 3 100 абонентів залишились без електропостачання. Водопостачання у місті працює частково за допомогою генераторів. Фактично вода надходить до будинків, однак місцями можливе зниження тиску. Котельні вночі вдалось перезапустити – наразі вони функціонують у звичному режимі.

Наразі для ліквідації наслідків ворожого обстрілу та відновлення послуг залучено усі відповідні служби.

Усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соцустанови у Кривому Розі працюють у звичному режимі.

За даними поліції, через ракетно-дронову атаку по місту постраждали 13 людей, серед них – четверо дітей. Нині в лікарнях міста перебувають семеро поранених: четверо дорослих у стані середньої тяжкості та троє дітей у задовільному стані.

Також у місті працюють штаби допомоги людям, чиї квартири та будинки постраждали від ракетних та дронових атак. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали та написати заяви на матеріальну допомогу від міста.

Вілкул додав, що гірничорятувальники успішно завершили рятувальну операцію з порятунку заблокованих у шахтах гірників. Операція тривала понад 10 годин й минула без жертв та постраждалих.

Крім того, ворог обстріляв Нікопольський район, зокрема Нікополь і Мирівську громаду, артилерією й з РСЗВ "Градом". На щастя, обійшлось без жертв.

