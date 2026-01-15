Безстрашна львівська комунальниця продовжила працювати після влучання дрона
- Після влучання російського "Шахеда" у Львові комунальниця Оля продовжила прибирати сніг біля місця інциденту.
- Відео події опублікував мер Львова Андрій Садовий, а місцеві жителі відзначили хоробрість працівниці.
У мережі поділилися відео падіння дрона у Львові біля пам'ятника Бандері 15 січня. Користувачі звернули увагу на працівницю комунальної служби, яка спокійно продовжила працювати.
Про це пише 24 Канал. Відео падіння ворожого дрона у Львові опублікував міський голова Андрій Садовий.
Що відомо про хороброго львівського комунальника?
Уранці 15 січня Львів зазнав ворожого удару. Російський "Шахед" влучив у дитмайданчик на вулиці Степана Бандери.
На відео, поширеному мережею, у правому куту можна помітити працівника комунальних служб, який хоробро продовжив працювати попри влучання, яке сталося біля нього.
Хоробрий львівський комунальник працює біля влучання: дивіться відео
"Зверніть увагу на працівників комунальної служби на відео. "Шахед" лупить, а вони працюють. Люди мають місію в житті. Сталеві", – прокоментував журналіст Андрій Дрозда.
"Безстрашний львівський двірник просто продовжив прибирати сніг після прильоту. Неймовірні в нас люди", – підкреслили місцеві телеграм-канали.
У Львівській міській раді звернули увагу, що на відео влучання видно комунальницю, на ім'я Оля, яка прибирає місто вже 10 років.
Які наслідки атаки на Львів 15 січня?
Ведуча 24 Каналу розповіла, що на місці влучання у центрі Львова працюють профільні служби. Тим часом львів'яни, йдучи зранку на роботу, жартували, що Путін захотів повоювати з монументом.
Наразі місце, де впав дрон, огороджено. На території видно уламки "Шахеда". Через атаку пошкоджено 9 житлових будинків, та вітражі церкви Святих Ольги та Єлизавети, але не суттєво.
"Стосовно дитячого майданчика, тут зазвичай багато людей проходить. Він вигорів, але не зруйнований. Тільки впала невеличка гойдалка", – каже ведуча.