Бесстрашная львовская коммунальщица продолжила работать после попадания дрона

В сети поделились видео падения дрона во Львове возле памятника Бандере 15 января. Пользователи обратили внимание на работницу коммунальной службы, которая спокойно продолжила работать.

Об этом пишет 24 Канал. Видео падения вражеского дрона во Львове опубликовал городской голова Андрей Садовый.

Что известно о храбром львовском коммунальщике?

Утром 15 января Львов подвергся вражескому удару. Российский "Шахед" попал в детскую площадку на улице Степана Бандеры.

На видео, распространенном сетью, в правом углу можно заметить работника коммунальных служб, который храбро продолжил работать несмотря на попадание, которое произошло возле него.

Храбрый львовский коммунальщик работает возле попадания: смотрите видео

"Обратите внимание на работников коммунальной службы на видео. "Шахед" лупит, а они работают. Люди имеют миссию в жизни. Стальные", – прокомментировал журналист Андрей Дрозда.

"Бесстрашный львовский дворник просто продолжил убирать снег после прилета. Невероятные у нас люди", – подчеркнули местные телеграм-каналы.

Во Львовском городском совете обратили внимание, что на видео попадания видно коммунальщицу, по имени Оля, которая убирает город уже 10 лет.

Какие последствия атаки на Львов 15 января?