Над Львовом кружляв безпілотник: в ОВА сказали, чи є наслідки
- На Львівщині 27 січня двічі оголошували повітряну тривогу через ворожий безпілотник "Шахед".
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що дрон був втрачений локаційно, і обійшлося без наслідків.
На Львівщині 27 січня двічі оголошували повітряну тривогу. Причиною був ворожий безпілотник.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Що відомо про атаку БпЛА на Львівщину?
За даними Козицького, "Шахед", який кружляв над Львовом, локаційно втрачений. Обійшлося без наслідків.
Нагадаємо, що раніше, о 14:11 мер Львова Андрій Садовий повідомив про ворожий безпілотник, що рухається курсом на місто. Зазначалося, що дрон летить досить низько. Проте вже о 14:37 в області оголосили відбій повітряної тривоги.
Які наслідки атаки на Львівщину?
Вранці 27 січня вибухи чули у Бродах на Львівщині. Внаслідок дронової атаки сталась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Над містом фіксували густий дим. Займання ліквідують понад 130 рятувальників ДСНС.
У Бродівській громаді активно моніторять стан повітря після ворожого обстрілу. Жителям рекомендують залишатися в приміщеннях, носити захисні маски на вулиці та не відкривати вікна.
Зазначається, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури Нафтогазу. Це вже 15-й цілеспрямований обстріл критичної інфраструктури Нафтогазу лише за січень 2026 року.