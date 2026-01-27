Над Львовом кружил беспилотник: в ОВА сказали, есть ли последствия

На Львовщине 27 января дважды объявляли воздушную тревогу. Причиной был вражеский беспилотник.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Что известно об атаке БПЛА на Львовскую область?

По данным Козицкого, "Шахед", который кружил над Львовом, локально потерян. Обошлось без последствий.

Напомним, что ранее, в 14:11 мэр Львова Андрей Садовый сообщил о вражеском беспилотнике, движущемся курсом на город. Отмечалось, что дрон летит достаточно низко. Однако уже в 14:37 в области объявили отбой воздушной тревоги.

Какие последствия атаки на Львовщину?