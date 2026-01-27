Над Львовом кружил беспилотник: в ОВА сказали, есть ли последствия
- На Львовщине 27 января дважды объявляли воздушную тревогу из-за вражеского беспилотника "Шахед".
- Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что дрон был потерян локально, и обошлось без последствий.
На Львовщине 27 января дважды объявляли воздушную тревогу. Причиной был вражеский беспилотник.
Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Что известно об атаке БПЛА на Львовскую область?
По данным Козицкого, "Шахед", который кружил над Львовом, локально потерян. Обошлось без последствий.
Напомним, что ранее, в 14:11 мэр Львова Андрей Садовый сообщил о вражеском беспилотнике, движущемся курсом на город. Отмечалось, что дрон летит достаточно низко. Однако уже в 14:37 в области объявили отбой воздушной тревоги.
Какие последствия атаки на Львовщину?
Утром 27 января взрывы слышали в Бродах во Львовской области. В результате дроновой атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Над городом фиксировали густой дым. Возгорание ликвидируют более 130 спасателей ГСЧС.
В Бродовской громаде активно мониторят состояние воздуха после вражеского обстрела. Жителям рекомендуют оставаться в помещениях, носить защитные маски на улице и не открывать окна.
Отмечается, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры Нафтогаза. Это уже 15-й целенаправленный обстрел критической инфраструктуры Нафтогаза только за январь 2026 года.