Ракетний удар по Мукачеву: що виробляє атакований завод Flex
- Росія завдала ракетних ударів по заводу "Flex" у Мукачеві, який є великим виробником цивільної електроніки без військового призначення.
- Завод "Flex" у Мукачеві має площу 55 тисяч квадратних метрів, працевлаштовано понад 2600 людей, і під час удару співробітників нічної зміни було евакуйовано.
- "Flex" виробляє фітнес-трекери, пристрої медичного моніторингу, промислові та телекомунікаційні продукти, співпрацює з такими брендами як "Nike", "Google", "Teradata", "Bose" і "Lenovo".
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що завод не має стратегічної цінності, і це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні.
Росія завдала ракетних ударів по заводу Flex у Мукачеві. Це велике підприємство-виробник цивільної електроніки.
Серед його продукції немає нічого, що можна б віднести до приладів військового або подвійного призначення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.
Що відомо про завод Flex, який атакувала Росія у Мукачеві?
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що завод, який атакувала Росія, не має ніякої стратегічної цінності.
Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні – до цього були удари по офісах Boeing у Києві на початку року та інші напади,
– зазначив глава МЗС.
Flex (раніше Flextronics international Ltd.) – американська компанія-виробник електроніки. Вона почала свою діяльність в Україні ще у 2000 році. Разом з "Берегівським радіозаводом" вона виготовляла фотоапарати "Kodak". У 2012 році запрацювала виробнича лінія "Flextronics" у Мукачеві. Відтоді виробництво ще кілька разів розширювалося.
Серед продукції компанії: фітнес-трекери та пристрої медичного моніторингу, промислові та телекомунікаційні продукти. Щороку компанія випускає близько 12 тисяч нових продуктів.
Компанія Flex є другою у світі серед подібних компаній з контрактного виробництва електроніки та дизайну. Вона співпрацює з такими брендами як Nike, Google, Teradata, Bose та Lenovo.
Виробничі потужності Flex у Мукачеві займають площу 55 тисяч квадратних метрів. На заводі працевлаштовано понад 2600 людей.
Під час удару на заводі були сотні співробітників нічної зміни. Перед ударом їх терміново евакуювали, що дозволило врятувати безліч життів.
Наслідки удару Росії по заводу Flex у Мукачеві
Що відомо про ракетний обстріл Мукачева?
У ніч на 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Постраждалих госпіталізували до лікарні, з них двоє осіб перебувають у важкому стані.
Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа на місці, наразі триває рятувальна операція.
Відомо, що 2 ракети "Калібр" влучили у завод з виробництва побутових приладів.