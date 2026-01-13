Десятки тисяч родин на Одещині без світла: Росія вгатила по двох енергооб'єктах

Уночі 13 січня російські війська атакували енергетику Одеської області. Внаслідок ударів пошкоджено два об'єкти ДТЕК та є знеструмлення споживачів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також У декількох районах Одеси виникли проблеми з електропостачанням: у ДТЕК відповіли

Які наслідки атаки на Одещину?

Росія 13 січня атакувала два енергооб'єкти Одещини. Як поінформували у компанії, обстріл спричинив значні руйнування інфраструктури.

Внаслідок цього електропостачання наразі відсутнє у близько 47 тисяч родин в області.

Енергетики додали, що ліквідують наслідки атаки та намагаються якнайшвидше повернути електрику в домівки. Проте зазначили, що на відновлення потрібен час.

Що відомо про нічний удар по Україні?