24 Канал Новости Украины Десятки тысяч семей в Одесской области без света: Россия ударила по двум энергообъектам
13 января, 11:12
2

Десятки тысяч семей в Одесской области без света: Россия ударила по двум энергообъектам

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В результате российских ударов 13 января пострадали два энергообъекта в Одесской области, оставив без электричества около 47 тысяч семей.
  • ДТЭК работает над ликвидацией последствий.

Ночью 13 января российские войска атаковали энергетику Одесской области. В результате ударов повреждены два объекта ДТЭК и есть обесточивание потребителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Россия 13 января атаковала два энергообъекта Одесской области. Как сообщили в компании, обстрел вызвал значительные разрушения инфраструктуры.

Вследствие этого электроснабжение пока отсутствует в около 47 тысяч семей в области.

Энергетики добавили, что ликвидируют последствия атаки и пытаются как можно быстрее вернуть электричество в дома. Однако отметили, что на восстановление нужно время.

Что известно о ночном ударе по Украине?