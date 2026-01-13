Десятки тысяч семей в Одесской области без света: Россия ударила по двум энергообъектам
- В результате российских ударов 13 января пострадали два энергообъекта в Одесской области, оставив без электричества около 47 тысяч семей.
- ДТЭК работает над ликвидацией последствий.
Ночью 13 января российские войска атаковали энергетику Одесской области. В результате ударов повреждены два объекта ДТЭК и есть обесточивание потребителей.
Какие последствия атаки на Одесскую область?
Россия 13 января атаковала два энергообъекта Одесской области. Как сообщили в компании, обстрел вызвал значительные разрушения инфраструктуры.
Вследствие этого электроснабжение пока отсутствует в около 47 тысяч семей в области.
Энергетики добавили, что ликвидируют последствия атаки и пытаются как можно быстрее вернуть электричество в дома. Однако отметили, что на восстановление нужно время.
Что известно о ночном ударе по Украине?
Кроме повреждения энергетики, в самой Одессе также повреждены жилые дома, школа, детский сад и больница. Известно, что в результате ударов есть пострадавшие.
После ночного обстрела Киева и области в столице, а также в Бучанском районе ввели экстренные отключения электроэнергии.
Ранее сообщалось, что россияне ударили по терминалу "Новой почты" и АЗС возле Харькова. В результате обстрела погибли и пострадали люди.