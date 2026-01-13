Десятки тысяч семей в Одесской области без света: Россия ударила по двум энергообъектам

Ночью 13 января российские войска атаковали энергетику Одесской области. В результате ударов повреждены два объекта ДТЭК и есть обесточивание потребителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Россия 13 января атаковала два энергообъекта Одесской области. Как сообщили в компании, обстрел вызвал значительные разрушения инфраструктуры.

Вследствие этого электроснабжение пока отсутствует в около 47 тысяч семей в области.

Энергетики добавили, что ликвидируют последствия атаки и пытаются как можно быстрее вернуть электричество в дома. Однако отметили, что на восстановление нужно время.

Что известно о ночном ударе по Украине?