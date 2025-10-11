Заходили з різних боків: Братчук розкрив особливості нічної атаки на Одещину
- Росія атакувала Одеську область "Шахедами", як наслідок – без світла вночі залишилось 240 тисяч абонентів у 44 населених пунктах.
- Більшість дронів було знищено ППО, але деякі влучили в цілі через несприятливі погодні умови, які заважали роботі певних засобів протиповітряної оборони.
В ніч на 11 жовтня Росія ударними дронами атакувала Одеську область. Є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Тактика ворога є незміною.
Про це в етері 24 Каналу наголосив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що противник намагався охопити Одесу та Одеський район в умовне кільце, атакувати з різних боків.
Дивіться також Ворог вдарив дронами по авто Чернігівобленерго, є загиблі та поранені
Російські "Шахеди" летіли на Одесу з моря
Російська армія запустила безпілотники по Одещині, які летіли на не великих висотах. Зі слів Братчука, ворог прагнув скористатися несприятливими погодними умовами.
Негода заважає працювати певним засобам ППО, але не всім. На жаль, є влучання в об'єкти енергетичної, цивільної інфраструктури. З ночі була знеструмлена низка населених пунктів,
– розповів Братчук.
Загалом вночі після дронової атаки залишилось без світла 240 тисяч абонентів у 44 населених пунктах області. Поступово енергетики відновлюють електропостачання в домівках жителів Одещини.
Якщо говорити про використання ворогом ударних безпілотників, то він намагався атакувати з моря, це флангові атаки. Активно працювали засоби ППО, переважну кількість дронів було знищено. Їх було орієнтовно 20,
– озвучив Братчук.
Речник Української добровольчої армії "Південь" зауважив на тому, що Росія регулярно атакує Одеську область. Днями через атаку "Шахедів" знеструмленим залишилось місто Чорноморськ. Електроенергію там вдалося повернути протягом доби. Об'єкти критичної інфраструктури, не дивлячись на відсутність світла, свою роботу не припиняли.
Що відомо про нічну атаку на Одесу та область?
Під атакою Росії на Одещині опинилась енергетична інфраструктура, триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу, три житлових будинки. Внаслідок влучань спалахнули пожежі.
Вогнеборці врятували двох осіб, одна людина постраждала. Психологи ДСНС надали допомогу 21 особі. У відомстві зазначили, що роботу з ліквідації наслідків влучань ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Від ДСНС залучались 18 одиниць техніки, 70 рятувальників.
Внаслідок дронової атаки частково у Приморському, Пересипському, Хаджибейському, Київському, Одеському районах люди залишились без світла. О 10:40 в понад 240 тисячах домогосподарств вдалося відновити електропостачання. Працівники ДТЕК заживили будинки та об'єкти критичної інфраструктури застосувавши резервні схеми.