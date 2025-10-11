В ночь на 11 октября Россия ударными дронами атаковала Одесскую область. Есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Тактика врага неизменна.

Об этом в эфире 24 Канала отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, озвучив, что противник пытался охватить Одессу и Одесский район в условное кольцо, атаковать с разных сторон.

Смотрите также Враг ударил дронами по авто Черниговоблэнерго, есть погибшие и раненые

Российские "Шахеды" летели на Одессу с моря

Российская армия запустила беспилотники по Одесской области, которые летели на не больших высотах. По словам Братчука, враг стремился воспользоваться неблагоприятными погодными условиями.

Непогода мешает работать определенным средствам ПВО, но не всем. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической, гражданской инфраструктуры. С ночи был обесточен ряд населенных пунктов,

– рассказал Братчук.

Всего ночью после дроновой атаки осталось без света 240 тысяч абонентов в 44 населенных пунктах области. Постепенно энергетики восстанавливают электроснабжение в домах жителей Одесской области.

Если говорить об использовании врагом ударных беспилотников, то он пытался атаковать с моря, это фланговые атаки. Активно работали средства ПВО, подавляющее количество дронов было уничтожено. Их было ориентировочно 20,

– озвучил Братчук.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" отметил, что Россия регулярно атакует Одесскую область. На днях из-за атаки "Шахедов" обесточенным остался город Черноморск. Электроэнергию там удалось вернуть в течение суток. Объекты критической инфраструктуры, несмотря на отсутствие света, свою работу не прекращали.

Что известно о ночной атаке на Одессу и область?