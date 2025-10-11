Про це в етері 24 Каналу наголосив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що противник намагався охопити Одесу та Одеський район в умовне кільце, атакувати з різних боків.

Російські "Шахеди" летіли на Одесу з моря

Російська армія запустила безпілотники по Одещині, які летіли на не великих висотах. Зі слів Братчука, ворог прагнув скористатися несприятливими погодними умовами.

Негода заважає працювати певним засобам ППО, але не всім. На жаль, є влучання в об'єкти енергетичної, цивільної інфраструктури. З ночі була знеструмлена низка населених пунктів,

– розповів Братчук.

Загалом вночі після дронової атаки залишилось без світла 240 тисяч абонентів у 44 населених пунктах області. Поступово енергетики відновлюють електропостачання в домівках жителів Одещини.

Якщо говорити про використання ворогом ударних безпілотників, то він намагався атакувати з моря, це флангові атаки. Активно працювали засоби ППО, переважну кількість дронів було знищено. Їх було орієнтовно 20,

– озвучив Братчук.

Речник Української добровольчої армії "Південь" зауважив на тому, що Росія регулярно атакує Одеську область. Днями через атаку "Шахедів" знеструмленим залишилось місто Чорноморськ. Електроенергію там вдалося повернути протягом доби. Об'єкти критичної інфраструктури, не дивлячись на відсутність світла, свою роботу не припиняли.

Що відомо про нічну атаку на Одесу та область?