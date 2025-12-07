"Дорога життя": що відомо про Печенізьку дамбу, яка постраждала від російських обстрілів

Печенізьке водосховище розташоване у Чугуївському районі на Харківщині. Росіяни з початку повномасштабного вторгнення обстрілюють критично важливий цивільний об'єкт.

Гребля була важливим шляхом евакуації людей з окупованих територій у 2022 році. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Печенізьке водосховище?

Печенізька гребля побудована у 1960-х роках для водопостачання Харкова у Чугуївському районі. Вона розташована між Чугуївським і Вовчанським районами та має площу приблизно 86,2 квадратного кілометра. Дамба є ключовим інфраструктурним об'єктом області та забезпечує регіон водою, підтримує екологічний баланс та захищає понад десяток населених пунктів. Саме з Печенізького водосховища Харків отримує близько 70% свого водопостачання. Його корисна місткість становить 341 мільйон метрів кубічних. Саме водосховище є штучним і розташоване на річці Сіверський Донець.

На початку повномасштабного вторгнення гребля слугувала важливим шляхом для евакуації населення. Об'єкт став "дорогою життя" для людей, які прагнули втекти з російської окупації до інших областей України.

Ворожі війська почали обстрілювати водосховище влітку 2022 року. Тоді, 20 вересня, Генштаб повідомив, що росіяни намагались підірвати дамбу, однак ця спроба була невдалою і не дала очікуваних результатів. Того ж дня місцевим розповіли, як діяти у разі можливого прориву дамби.

Наступні удари Росія здійснила 21 та 22 вересня 2022 року, зруйнувавши верхній шлюз. Керівник громади Олександр Гусаров повідомив, що ворог атакував греблю крилатими ракетами за кілька хвилин після увімкнення сигналу повітряної тривоги.

Чому росіяни хочуть зруйнувати дамбу?

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері "Суспільне. Студія" припустив, що метою російського удару, ймовірно, було завдання шкоди як військовим, так і мирним жителям. За його словами, пошкодження греблі може призвести до підтоплення територій, а взимку до утворення криги. Це мало б ускладнити логістику та створити ще більше проблем, однак не для військових, а для місцевих мешканців.

Тимочко додав, що пошкодження дамби значно сповільнять пересування російських сил, якщо ті плануватимуть наступ на цій ділянці фронту. Він підкреслив, що такі дії не є новою стратегією російської армії, ворог просто намагається завдати максимальної шкоди Україні та її населенню.

Я думаю, вони просто дотягнулися до неї (греблі – 24 Канал) і завдали удару. Це тактика росіян,

– сказав Тимочко.

Водночас очільник наголосив, що масштаби руйнування Печенізького водосховища не є критичними.

