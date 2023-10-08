Передає дрони та фінансує: Росія тісно співпрацює з бойовиками ХАМАС

Збройний конфлікт в Ізраїлі триває. 7 жовтня країну обстріляли ракетами з Сектору Гази, а палестинські бойовики з ХАМАС проникли на територію держави.

Російські пропагандисти радіють конфлікту. Оскільки сподіваються, що на фоні цього підтримка України спаде. За словами політолога-міжнародника Руслана Осипенка на цьому етапі співпали інтереси Росії та Ірану. У розмові з 24 Каналом він зазначив, що Росія мала б отримати новий пакет санкцій, який б їй перешкодив продовжувати війну в Україні. Й Іран, який активно допомагає країні-агресорці, міг би отримати свій удар.

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"Розрахунок на те, щоб відвести від себе увагу і втягнути США у близькосхідний конфлікт. А там переможців не може бути, тому що це історично заплутана історія, яка може призвести до Третьої світової війни. Туди включаться великі держави – спочатку арабський світ, а потім інші. Тоді всі ресурси США підуть на те, щоб загасити цей конфлікт на Близькому Сході", – відзначив Осипенко.

Співпраця Росії та Ірану

Причетність Росії до нового конфлікту невипадкова. Адже за словами політолога-міжнародника, країна-агресорка фінансує ХАМАС.

"За даними відкритих джерел вона (Росія – 24 Канал) у 2023 році більше мільярда віддала на підтримку ХАМАС. Його посольство є в Росії. За радянських часів використовували цю організацію, щоб вирішити питання на Близькому Сході. А Іран напряму зброю передає через Сирію. Такий зиск отримують ці дві країни. Ізраїль зробив таку ж помилку, як і Вірменія, поклавшись на домовленості з Росією. Вони не діють", – пояснив він.

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Крім цього Росія вчить як працювати з дронами зі скидом – така тактика застосовується безпосередньо у війні з Україною. Іран же більше застосовує ракети та "Шахеди".

"З БпЛА працюємо ми і Росія – це сучасна технологічна війна. Цю технологію могла передати тільки Росія", – наголосив Осипенко.

Роль Китаю

Тож, Росія та Іран отримують свої прямі зиски. А от непрямі належать Китаю.

"Сі Цзіньпін готується до зустрічі з Джо Байденом, яка не вдалася на G20. Йде підготовка. Може він поїде до США і там обговорюватимуться ці речі. Наша війна вже буде серед інший війн", – підкреслив політолог.

Китай має свою "козирну карту" і створив свої важелі впливу перед перемовинами із США. Для нього Росія та Іран – проксі-держави. Перша повністю залежить від Китаю, інша – технологічно, економічно та у деякому сенсі політично.

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