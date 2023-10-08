Передает дроны и финансирует: Россия тесно сотрудничает с боевиками ХАМАС

Вооруженный конфликт в Израиле продолжается. 7 октября страну обстреляли ракетами из Сектора Газа, а палестинские боевики из ХАМАС проникли на территорию государства.

Российские пропагандисты радуются конфликту. Так как надеются, что на фоне этого поддержка Украины спадет. По словам политолога-международника Руслана Осипенко, на этом этапе совпали интересы России и Ирана. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что Россия должна получить новый пакет санкций, который бы ей помешал продолжать войну в Украине. И Иран, который активно помогает стране-агрессору мог бы получить свой удар.

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"Расчет на то, чтобы отвести от себя внимание и втянуть США в ближневосточный конфликт. А там победителей не может быть, потому что это исторически запутанная история, которая может привести к Третьей мировой войне. Туда подключатся большие государства – сначала арабский мир, а затем другие. Тогда все ресурсы США пойдут на то, чтобы погасить этот конфликт на Ближнем Востоке", – отметил Осипенко.

Сотрудничество России и Ирана

Причастность России к новому конфликту не случайна. Ведь, по словам политолога-международника, страна-агрессор финансирует ХАМАС.

"По данным открытых источников, она (Россия – 24 Канал) в 2023 году более миллиарда отдала в поддержку ХАМАС. Его посольство есть в России. В советское время использовали эту организацию, чтобы решить вопрос на Ближнем Востоке. А Иран напрямую передает оружие через Сирию. Такую выгоду получают эти две страны. Израиль совершил такую же ошибку, как и Армения, полагаясь на договоренности с Россией. Они не действуют", – пояснил он.

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Кроме того, Россия учит как работать с дронами со сбросом – такая тактика применяется непосредственно в войне с Украиной. Иран больше применяет ракеты и "Шахеды".

"С БПЛА работаем мы и Россия – это современная технологическая война. Эту технологию могла передать только Россия", – подчеркнул Осипенко.

Роль Китая

Поэтому Россия и Иран получают свои прямые выгоды. А вот косвенные принадлежат Китаю.

"Си Цзиньпин готовится к встрече с Джо Байденом, которая не удалась на G20. Идет подготовка. Может, он поедет в США и там будут обсуждаться эти вещи. Наша война уже будет среди других войн", – подчеркнул политолог.

Китай имеет свою "козырную карту" и создал свои рычаги влияния перед переговорами с США. Для него Россия и Иран – прокси-государства. Первая полностью зависит от Китая, другой – технологически, экономически и в некотором смысле политически.

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