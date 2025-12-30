Хоче підстрахуватись: чому Кремль поспіхом поскаржився Трампу через "атаку" на резиденцію Путіна

Росія заявила про нібито атаку на резиденцію Володимира Путіна на Валдаї та подала це як гучний інцидент. Цю версію озвучив Сергій Лавров, а Дональд Трамп публічно сказав, що розлючений, уточнивши, що почув про "атаку" саме від Путіна. На цьому тлі Кремль заговорив про можливий перегляд підходу до переговорів і спробував підняти ставки в розмові із Заходом.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу пояснив, що такі звинувачення більше схожі на інформаційну спецоперацію Кремля, а не на підтверджений інцидент. На його думку, Москва поспішила з цією історією, щоб підстрахуватися в переговорах і нав'язати вигідну версію подій.

Кремль готує ґрунт для зриву переговорів

Желіховський пояснив, що такі заяви Росія зазвичай запускає саме тоді, коли переговори входять у чутливу фазу або починає вимальовуватися рамка домовленостей.

Нагадаємо: Росія заявила, що 29 грудня Україна нібито атакувала дронами резиденцію Путіна у Валдаї. За повідомленнями росЗМІ, Путін одразу розповів про це Дональду Трампу й дав зрозуміти, що така подія може вплинути на переговорну позицію Москви та підхід США.

У цій логіці важливо не довести факт атаки, а сформувати потрібний наратив, який дозволить змінити правила гри і тиснути на Україну.

Звинувачення Росії щодо атаки на резиденцію Путіна виглядають як типова інформаційна спецоперація Кремля, а не підтверджений факт,

– сказав кандидат політичних наук.

Він звернув увагу, що Трамп сам визнав: про цю історію почув від Путіна. На його думку, коли єдиним джерелом стає Кремль, це не додає ясності, а радше підсилює підозру, що мова про фейк, покликаний нав'язати потрібні висновки.

Сприймати Путіна як джерело інформації – це собі дорожче. Дуже дивно, що президент США почув це саме від нього, а це означає, що він насправді нічого не дізнався, що це з самого початку було фейком і лише спробою Кремля навіяти думки американському керманичу, щоб він почав більше тиснути на Україну,

– зазначив Желіховський.

Ключова проблема цієї історії у відсутності підтверджень з незалежних джерел. Він підкреслив, що про нібито атаку не повідомляли західні партнери, а перевірених даних, які б підтверджували інцидент, у публічному полі немає.

Такого роду заяви традиційно використовують, щоб створити образ жертви під час переговорів і підвищити ставки, нав'язавши тезу про нібито ескалацію з боку України,

– зазначив Желіховський.

Наступний крок у цій схемі спробувати перекласти відповідальність за можливий зрив процесу на Україну. Саме тому Кремль і виносить подібні історії на рівень розмов із Трампом, щоб мати аргумент для торгу або виправдання, якщо Москва захоче загальмувати або зірвати переговори.

Як Кремль намагається тиснути на Київ через Вашингтон?

Москві важливо не стільки довести правдивість історії про "атаку", скільки зберегти вплив на Дональда Трампа і його рішення. Такий вкид має підштовхнути Вашингтон до жорсткішого тиску на Україну і водночас зняти з порядку денного неприємні для Кремля теми, зокрема санкції і посилення підтримки.

Росія хоче мати повний вплив на думку і дії Трампа, щоб тиснути на Київ через Вашингтон,

– сказав Желіховський.

Він також звернув увагу, що Кремлю вигідно, аби у США не ухвалювали рішень про нові обмеження проти Москви і не посилювали допомогу Україні, зокрема у зброї та фінансах. Як приклад експерт згадав публічні коментарі Трампа, де той заперечував передачу далекобійних ракет, і припустив, що така риторика якраз відповідає інтересам Росії, яка прагне "підстрахуватися" від посилення України.

Путін і далі використовуватиме дезінформацію і фейки, щоб підважувати авторитет України,

– зазначив він.

Такі історії є частиною гібридної війни, де ставка робиться на емоцію і швидку реакцію, а не на докази. Він додав, що Україна за роки війни виробила імунітет до подібних вкидів, але для партнерів на Заході це лишається окремим викликом, бо не всі системно відрізняють пропаганду від фактів.

Що відомо про нібито атаку на резиденцію Путіна: коротко