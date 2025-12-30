Хочет подстраховаться: почему Кремль поспешно пожаловался Трампу из-за "атаки" на резиденцию Путина

Россия заявила о якобы атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае и подала это как громкий инцидент. Эту версию озвучил Сергей Лавров, а Дональд Трамп публично сказал, что разъярен, уточнив, что услышал об "атаке" именно от Путина. На этом фоне Кремль заговорил о возможном пересмотре подхода к переговорам и попытался поднять ставки в разговоре с Западом.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала объяснил, что такие обвинения больше похожи на информационную спецоперацию Кремля, а не на подтвержденный инцидент. По его мнению, Москва поспешила с этой историей, чтобы подстраховаться в переговорах и навязать выгодную версию событий.

Кремль готовит почву для срыва переговоров

Желиховский объяснил, что такие заявления Россия обычно запускает именно тогда, когда переговоры входят в чувствительную фазу или начинает вырисовываться рамка договоренностей.

Напомним: Россия заявила, что 29 декабря Украина якобы атаковала дронами резиденцию Путина в Валдае. По сообщениям росСМИ, Путин сразу рассказал об этом Дональду Трампу и дал понять, что такое событие может повлиять на переговорную позицию Москвы и подход США.

В этой логике важно не доказать факт атаки, а сформировать нужный нарратив, который позволит изменить правила игры и давить на Украину.

Обвинения России относительно атаки на резиденцию Путина выглядят как типичная информационная спецоперация Кремля, а не подтвержденный факт,

– сказал кандидат политических наук.

Он обратил внимание, что Трамп сам признал: об этой истории услышал от Путина. По его мнению, когда единственным источником становится Кремль, это не добавляет ясности, а скорее усиливает подозрение, что речь о фейке, призван навязать нужные выводы.

Воспринимать Путина как источник информации – это себе дороже. Очень странно, что президент США услышал это именно от него, а это означает, что он на самом деле ничего не узнал, что это с самого начала было фейком и лишь попыткой Кремля внушить мысли американскому руководителю, чтобы он начал больше давить на Украину,

– отметил Желиховский.

Ключевая проблема этой истории в отсутствии подтверждений из независимых источников. Он подчеркнул, что о якобы атаке не сообщали западные партнеры, а проверенных данных, которые бы подтверждали инцидент, в публичном поле нет.

Такого рода заявления традиционно используют, чтобы создать образ жертвы во время переговоров и повысить ставки, навязав тезис о якобы эскалации со стороны Украины,

– отметил Желиховский.

Следующий шаг в этой схеме попытаться переложить ответственность за возможный срыв процесса на Украину. Именно поэтому Кремль и выносит подобные истории на уровень разговоров с Трампом, чтобы иметь аргумент для торга или оправдания, если Москва захочет затормозить или сорвать переговоры.

Как Кремль пытается давить на Киев через Вашингтон?

Москве важно не столько доказать правдивость истории об "атаке", сколько сохранить влияние на Дональда Трампа и его решения. Такой вброс должен подтолкнуть Вашингтон к более жесткому давлению на Украину и одновременно снять с повестки дня неприятные для Кремля темы, в частности санкции и усиление поддержки.

Россия хочет иметь полное влияние на мнение и действия Трампа, чтобы давить на Киев через Вашингтон,

– сказал Желиховский.

Он также обратил внимание, что Кремлю выгодно, чтобы в США не принимали решений о новых ограничениях против Москвы и не усиливали помощь Украине, в частности в оружии и финансах. В качестве примера эксперт вспомнил публичные комментарии Трампа, где тот отрицал передачу дальнобойных ракет, и предположил, что такая риторика как раз отвечает интересам России, которая стремится "подстраховаться" от усиления Украины.

Путин и дальше будет использовать дезинформацию и фейки, чтобы подрывать авторитет Украины,

– отметил он.

Такие истории являются частью гибридной войны, где ставка делается на эмоцию и быструю реакцию, а не на доказательства. Он добавил, что Украина за годы войны выработала иммунитет к подобным вбросам, но для партнеров на Западе это остается отдельным вызовом, потому что не все системно отличают пропаганду от фактов.

Что известно о якобы атаке на резиденцию Путина: коротко