Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Fox News.
Про що говорив би Зеленський з Путіним?
Президент України наголосив, що вже підіймав тему потенційної розмови з Путіним під час переговорів з Президентом США Дональдом Трампом.
Я думаю, це було б корисно поговорити з ним (Путіним), не тому, що я хочу. Я не хочу говорити з ним. Він для мене ворог. Але я вважаю важливо поговорити з ним лише з однієї причини – ми маємо зрозуміти, ми не хочемо третьої світової війни від Росії,
– сказав Зеленський.
Він підкреслив, що говорив би з російським диктатором про території та причини цієї війни. Також Президент України наголосив на повній відсутності довіри між сторонами. Володимир Зеленський переконаний: справжньою метою російського диктатора була повна окупація України.
Останні новини про війну Росії з Україною: що відомо?
Нагадаємо, що Росія 29 грудня звинуватила Україну в атаці безпілотниками на резиденцію Путіна. Володимир Зеленський прокоментував це, заявивши, що у Кремлі не зацікавлені у завершенні війни. Єдиний спосіб змусити їх рухатися до миру – це посилений тиск. Він підкреслив, що країна-агресорка знову поширює відверту неправду.
Також відомо, що окупанти атакували два порти на Одещині 30 грудня. Унаслідок влучань пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, постраждала одна людина.
До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих тижнів, якщо міжнародні партнери ухвалять ключові рішення.