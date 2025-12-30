Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Fox News.

Дивіться також Я цього дуже хочу, – Зеленський відповів, що робитиме після закінчення війни

Про що говорив би Зеленський з Путіним?

Президент України наголосив, що вже підіймав тему потенційної розмови з Путіним під час переговорів з Президентом США Дональдом Трампом.

Я думаю, це було б корисно поговорити з ним (Путіним), не тому, що я хочу. Я не хочу говорити з ним. Він для мене ворог. Але я вважаю важливо поговорити з ним лише з однієї причини – ми маємо зрозуміти, ми не хочемо третьої світової війни від Росії,
– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що говорив би з російським диктатором про території та причини цієї війни. Також Президент України наголосив на повній відсутності довіри між сторонами. Володимир Зеленський переконаний: справжньою метою російського диктатора була повна окупація України.

Останні новини про війну Росії з Україною: що відомо?

  • Нагадаємо, що Росія 29 грудня звинуватила Україну в атаці безпілотниками на резиденцію Путіна. Володимир Зеленський прокоментував це, заявивши, що у Кремлі не зацікавлені у завершенні війни. Єдиний спосіб змусити їх рухатися до миру – це посилений тиск. Він підкреслив, що країна-агресорка знову поширює відверту неправду.

  • Також відомо, що окупанти атакували два порти на Одещині 30 грудня. Унаслідок влучань пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. На жаль, постраждала одна людина.

  • До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом найближчих тижнів, якщо міжнародні партнери ухвалять ключові рішення.