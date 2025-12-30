Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Fox News.

Про що говорив би Зеленський з Путіним?

Президент України наголосив, що вже підіймав тему потенційної розмови з Путіним під час переговорів з Президентом США Дональдом Трампом.

Я думаю, це було б корисно поговорити з ним (Путіним), не тому, що я хочу. Я не хочу говорити з ним. Він для мене ворог. Але я вважаю важливо поговорити з ним лише з однієї причини – ми маємо зрозуміти, ми не хочемо третьої світової війни від Росії,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що говорив би з російським диктатором про території та причини цієї війни. Також Президент України наголосив на повній відсутності довіри між сторонами. Володимир Зеленський переконаний: справжньою метою російського диктатора була повна окупація України.

