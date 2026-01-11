Росія атакує Рівненщину: під ударом – Сарненський район
- Росія атакувала Рівненську область за допомогою ударних безпілотників
- Під ворожим ударом опинився Сарненський район, попередньо, там чули вибухи.
Ворог продовжує атакувати Рівненську область за допомогою ударних безпілотників. Загроза для регіону досі триває через фіксацію російських дронів.
Під ударом перебуває Сарненський район. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олександра Коваля.
Де зараз ворожі цілі?
Орієнтовно о 12:21 у Повітряних силах ЗСУ попередили про рух безпілотника, який рухався курсом на Сарни. Незадовго після цього там повідомили про фіксацію ворожої повітряної цілі у районі Дубровиці й Сарнів.
О 13:52 повітряну тривогу оголосили для Сарненського району. Станом на 13:55 в ОВА наголосили, що атака на регіон триває. Зазначимо також, що через близько 35 хвилин небезпека дісталася і Вараського району.
Наразі під загрозою Сарненський район. Тому закликаю його жителів, не нехтувати сигналом тривоги,
– написав Олександр Коваль.
За даними місцевих телеграм-каналів, невдовзі у Сарнах було гучно.
Що цьому передувало?
Уночі російська армія вже атакувала Рівненську область. Внаслідок атаки є ушкодження цивільної інфраструктури. Відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. На щастя, люди не постраждали.
Вже під ранок Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів на місто Сарни. Ще тоді там чули вибухи. До слова, загалом у ніч проти 11 січня противник запустив по Україні 154 ударних безпілотники.