У Новий рік Росія вгатила по залізниці на Одещині, Сумщині та Волині: які наслідки

Російська армія у перший день 2026 року здійснила атаки на залізничну інфраструктуру України. Удари були зафіксовані в Одеській та Сумській областях, а також на Волині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Які наслідки на українській залізниці після ворожої атаки 1 січня?

Олексій Кулеба розповів, що у Ковелі, що на Волині, пошкоджені будівлі локомотивного депо. На території зафіксовано близько 7 влучань ворожими дронами.

Також армія Росії вдарила по станції у Конотопі. Там уражені вантажні вагони.

Крім того, окупанти завдали ударів шахедами по логістичній інфраструктурі Одещини, там досі зберігається загроза повторних атак, що ускладнює відновлювальні роботи,

– наголосив віцепрем'єр.

Наслідки російських обстрілів по українській залізниці 1 січня / Фото з телеграм-каналу Олексія Кулеби

Олексій Кулеба зауважив, що ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула.

Куди били росіяни на Волині?