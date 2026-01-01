В Новый год Россия ударила по железной дороге в Одесской, Сумской и Волынской областях: какие последствия

Российская армия в первый день 2026 года осуществила атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины. Удары были зафиксированы в Одесской и Сумской областях, а также на Волыни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Какие последствия на украинской железной дороге после вражеской атаки 1 января?

Алексей Кулеба рассказал, что в Ковеле, что на Волыни, повреждены здания локомотивного депо. На территории зафиксировано около 7 попаданий вражескими дронами.

Также армия России ударила по станции в Конотопе. Там поражены грузовые вагоны.

Кроме того, оккупанты нанесли удары шахедами по логистической инфраструктуре Одесской области, там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что затрудняет восстановительные работы,

– подчеркнул вице-премьер.

Алексей Кулеба отметил, что ремонтные бригады Укрзализныци ликвидируют последствия. На движение поездов атака не повлияла.

Куда били россияне на Волыни?