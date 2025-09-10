Є дві вигоди для Китаю: політтехнолог припустив мету вторгнення російських дронів до Польщі
- Політтехнолог Тарас Загородній припустив, що Китай може мати дві вигоди від вторгнення російських дронів до Польщі.
- Ймовірно, що саме Китай міг попросити Володимира Путіна здійснити такого роду ескалацію.
В ніч на 10 вересня російські "Шахеди" залетіли в повітряний простір Польщі, один з них пролетів країною 250 кілометрів. Це свідчить не лише про ескалацію Кремля, а й план Китаю.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що Пекін міг настояти на тому, щоб російські БпЛА залетіли поза межі України. Це вписується у глобальну стратегію Сі Цзіньпіна.
Які дві вигоди має Китай з вторгнення російських дронів до Польщі?
На думку політтехнолога, атака Польщі "Шахедами" – це демонстрація васальної залежності Росії від Китаю. Саме Пекін хоче показати Європі, що США не є надійним союзником, щоб країни Азії розвивали свої відносини саме з Китаєм.
Тому тут і Путіну цікаво ескалювати, і Китаю. Я не виключаю, що саме Китай наполягає на цьому, він має дві вигоди: назавжди посварити Росію з Заходом і похитнути США,
– припустив він.
Пекін усвідомлює, що Вашингтон хоче, щоб або Росія мала нейтральні відносини з Китаєм (головним "ворогом" США), або була його спільницею проти нього.
Російські "Шахеди" над Польщею: цікаві деталі
- Росія заявила, що 10 вересня вона досягла цілей в Україні. Водночас вони "не планували" напад на Польщу.
- За даними The Telegraph, Європа має надію, що після такої атаки США змінять позиції щодо Росії. Водночас Трамп проігнорував журналістку, яка запитала його про порушення повітряного простору Польщі російськими БпЛА.
- Поляки повідомили, що вони не чули сигналу тривоги в себе в країні. Зокрема, одна жінка дізналась про атаку від своєї колеги зі Львова.