В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" залетели в воздушное пространство Польши, один из них пролетел по стране 250 километров. Это свидетельствует не только об эскалации Кремля, но и план Китая.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что Пекин мог настоять на том, чтобы российские БпЛА залетели за пределы Украины. Это вписывается в глобальную стратегию Си Цзиньпина.

Какие две выгоды имеет Китай с вторжения российских дронов в Польшу?

По мнению политтехнолога, атака Польши "Шахедами" – это демонстрация вассальной зависимости России от Китая. Именно Пекин хочет показать Европе, что США не является надежным союзником, чтобы страны Азии развивали свои отношения именно с Китаем.

Поэтому здесь и Путину интересно эскалировать, и Китаю. Я не исключаю, что именно Китай настаивает на этом, он имеет две выгоды: навсегда поссорить Россию с Западом и пошатнуть США,

– предположил он.

Пекин осознает, что Вашингтон хочет, чтобы либо Россия имела нейтральные отношения с Китаем (главным "врагом" США), либо была его союзницей против него.

Российские "Шахеды" над Польшей: интересные детали