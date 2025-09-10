Есть две выгоды для Китая: политтехнолог предположил цель вторжения российских дронов в Польшу
- Политтехнолог Тарас Загородний предположил, что Китай может иметь две выгоды от вторжения российских дронов в Польшу.
- Вероятно, что именно Китай мог попросить Владимира Путина осуществить такого рода эскалацию.
В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" залетели в воздушное пространство Польши, один из них пролетел по стране 250 километров. Это свидетельствует не только об эскалации Кремля, но и план Китая.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что Пекин мог настоять на том, чтобы российские БпЛА залетели за пределы Украины. Это вписывается в глобальную стратегию Си Цзиньпина.
Какие две выгоды имеет Китай с вторжения российских дронов в Польшу?
По мнению политтехнолога, атака Польши "Шахедами" – это демонстрация вассальной зависимости России от Китая. Именно Пекин хочет показать Европе, что США не является надежным союзником, чтобы страны Азии развивали свои отношения именно с Китаем.
Поэтому здесь и Путину интересно эскалировать, и Китаю. Я не исключаю, что именно Китай настаивает на этом, он имеет две выгоды: навсегда поссорить Россию с Западом и пошатнуть США,
– предположил он.
Пекин осознает, что Вашингтон хочет, чтобы либо Россия имела нейтральные отношения с Китаем (главным "врагом" США), либо была его союзницей против него.
Российские "Шахеды" над Польшей: интересные детали
- Россия заявила, что 10 сентября она достигла целей в Украине. В то же время они "не планировали" нападение на Польшу.
- По данным The Telegraph, Европа надеется, что после такой атаки США изменят позиции в отношении России. В то же время Трамп проигнорировал журналистку, которая спросила его о нарушении воздушного пространства Польши российскими БПЛА.
- Поляки сообщили, что они не слышали сигнала тревоги у себя в стране. В частности, одна женщина узнала об атаке от своей коллеги из Львова.