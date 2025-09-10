Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що Пекін міг настояти на тому, щоб російські БпЛА залетіли поза межі України. Це вписується у глобальну стратегію Сі Цзіньпіна.

Які дві вигоди має Китай з вторгнення російських дронів до Польщі?

На думку політтехнолога, атака Польщі "Шахедами" – це демонстрація васальної залежності Росії від Китаю. Саме Пекін хоче показати Європі, що США не є надійним союзником, щоб країни Азії розвивали свої відносини саме з Китаєм.

Тому тут і Путіну цікаво ескалювати, і Китаю. Я не виключаю, що саме Китай наполягає на цьому, він має дві вигоди: назавжди посварити Росію з Заходом і похитнути США,

– припустив він.

Пекін усвідомлює, що Вашингтон хоче, щоб або Росія мала нейтральні відносини з Китаєм (головним "ворогом" США), або була його спільницею проти нього.

Російські "Шахеди" над Польщею: цікаві деталі