У ніч проти 20 жовтня Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Серед цілей окупантів була Одещина.

Уночі в області оголошували тривогу через загрозу безпілотників та балістичних ракет. У регіоні лунали вибухи, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки на Одещину?

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що противник завдав по Одещині комбінований удар.

Більшість ворожих цілей сили ППО, проте не минулося без влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна портова інфраструктура та спалахнуло кілька пожеж.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Що відомо про атаку на Україну 20 жовтня?