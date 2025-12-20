Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" знову б'ють по Україні, тривога вже на Київщині: для яких областей є загроза
20 грудня, 22:26
7

"Шахеди" знову б'ють по Україні, тривога вже на Київщині: для яких областей є загроза

Маргарита Волошина

Російські ударні безпілотники вкотре розпочали атакувати Україну у ніч проти неділі, 21 грудня. У частині областей внаслідок цього оголосили повітряну тривогу, вже відомо про роботу сил ППО.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Одна з атак була на наших очах, – Кулеба розповів про ситуацію у Маяках на Одещині 

Куди летять "Шахеди"?

Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

23:11, 20 грудня

Увага! Загроза застосування ударних БпЛА на Одещині: Чорноморськ, Овідіополь, Маяки та Південне.

23:08, 20 грудня

Ворожі БпЛА з Донеччини на Запорізьку область.

22:48, 20 грудня

  • БпЛА на півночі Харківщини в напрямку Харкова.
  • БпЛА на заході Донеччини курсом на Дніпропетровщину та Харківщину.
22:42, 20 грудня

Оновлення щодо "Шахедів"

  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.
  • БпЛА на півночі Київщини курс на Житомирщину.
  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину(Овідіополь, Чорноморськ, Південне).
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини курс на населені пункти. Рівне та Бобринець.
22:20, 20 грудня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

22:17, 20 грудня

Ударні БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс на населений пункт Бобринець.

22:15, 20 грудня

Увага! Повітряна тривога у районах Київщини через роботу ворожого БпЛА.

22:00, 20 грудня

Ворожі БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину.

21:40, 20 грудня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку н.п. Сергіївка та Одеса.

21:38, 20 грудня

  • БпЛА на Херсонщині, в напрямку Миколаївщини.
  • БпЛА на Чернігівщині, на схід від н.п. Ічня, курс на Київщину.
20:53, 20 грудня

Нові БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь.