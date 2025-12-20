Укр Рус
"Шахеды" снова бьют по Украине, тревога уже в Киевской области: для каких областей есть угроза
20 декабря, 22:26
"Шахеды" снова бьют по Украине, тревога уже в Киевской области: для каких областей есть угроза

Маргарита Волошина

Российские ударные беспилотники в очередной раз начали атаковать Украину в ночь на воскресенье, 21 декабря. В части областей в результате этого объявили воздушную тревогу, уже известно о работе сил ПВО.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Куда летят "Шахеды"?

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

23:11, 20 декабря

Внимание! Угроза применения ударных БпЛА в Одесской области: Черноморск, Овидиополь, Маяки и Южное.

23:08, 20 декабря

Вражеские БпЛА с Донетчины на Запорожскую область.

22:48, 20 декабря

  • БпЛА на севере Харьковщины в направлении Харькова.
  • БпЛА на западе Донецкой области курсом на Днепропетровщину и Харьковщину.
22:42, 20 декабря

Обновление по "Шахедам"

  • БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.
  • БпЛА на севере Киевщины курс на Житомирщину.
  • Группа БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Овидиополь, Черноморск, Южное).
  • БпЛА на юге Кировоградщины курс на населенные пункты. Ровно и Бобринец.
22:20, 20 декабря

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

22:17, 20 декабря

Ударные БпЛА на юге Кировоградщины, курс на населенный пункт Бобринец.

22:15, 20 декабря

Внимание! Воздушная тревога в районах Киевской области из-за работы вражеского БпЛА.

22:00, 20 декабря

Вражеские БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину.

21:40, 20 декабря

БпЛА из акватории Черного моря в направлении н.п. Сергеевка и Одесса.

21:38, 20 декабря

  • БпЛА на Херсонщине, в направлении Николаевщины.
  • БпЛА на Черниговщине, на восток от н.п. Ичня, курс на Киевщину.
20:53, 20 декабря

Новые БпЛА на севере Сумщины, курс на юг.