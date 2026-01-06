Загроза з неба успішно відбита: скільки дронів знищила ППО
- Російська армія запустила 61 дрон, включаючи 40 "Шахедів", по Україні в ніч проти 6 січня.
- Українська ППО знищила більшість дронів, хоча й були влучання.
У ніч проти 6 січня російська армія атакувала Україну різними дронами. По цілях працювала протиповітряна оборона.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дивіться також Чому Росія стрималася від масованого обстрілу цієї ночі: Братчук назвав можливі причини
Як відпрацювала ППО?
Ворог запустив по Україні 61 ударним БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів. Російські БпЛА рухалися з районів Міллєрово, Курська, Орла та тимчасово окупованої території Донецька. Серед усіх дронів було близько 40 "Шахедів".
Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі відбивали повітряний напад. Оборонцям неба вдалося збити 53 ворожі БпЛА різних типів на Півночі, у Центрі та на Сході країни.
На жаль, влучання 8 дронів сталися на 6 локація.
Збиті цілі 6 січня / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ
Де нещодавно була російська атака?
34-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. По області протягом доби окупанти вдарили 856 разів, тероризуючи жителів 29 населених пунктів Запорізької області.
Росіяни вдень 5 січня атакували Дніпро. Унаслідок атаки дронів на дороги вилилося багато олії з підприємства американської компанії. Проїзд Набережною тимчасово недоступний.
У Фастівському районі Київської області через атаку напередодні загинув чоловік. Також є жертва та постраждалі через російську атаку на медзаклад столиці. Проблеми з електроенергією були у Славутичі.