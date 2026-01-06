Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Чому Росія стрималася від масованого обстрілу цієї ночі: Братчук назвав можливі причини

Як відпрацювала ППО?

Ворог запустив по Україні 61 ударним БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів. Російські БпЛА рухалися з районів Міллєрово, Курська, Орла та тимчасово окупованої території Донецька. Серед усіх дронів було близько 40 "Шахедів".

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі відбивали повітряний напад. Оборонцям неба вдалося збити 53 ворожі БпЛА різних типів на Півночі, у Центрі та на Сході країни.

На жаль, влучання 8 дронів сталися на 6 локація.



Збиті цілі 6 січня / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Де нещодавно була російська атака?