Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Враг запустил по Украине 61 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов. Российские БпЛА двигались из районов Миллерово, Курска, Орла и временно оккупированной территории Донецка. Среди всех дронов было около 40 "Шахедов".
Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые отражали воздушное нападение. Защитникам неба удалось сбить 53 вражеских БпЛА различных типов на Севере, в Центре и на Востоке страны.
К сожалению, попадания 8 дронов произошли на 6 локация.
Сбитые цели 6 января / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
Где недавно была российская атака?
34-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Запорожье. По области в течение суток оккупанты ударили 856 раз, терроризируя жителей 29 населенных пунктов Запорожской области.
Россияне днем 5 января атаковали Днепр. В результате атаки дронов на дороги вылилось много масла с предприятия американской компании. Проезд по Набережной временно недоступен.
В Фастовском районе Киевской области из-за атаки накануне погиб мужчина. Также есть жертва и пострадавшие из-за российской атаки на медучреждение столицы. Проблемы с электроэнергией были в Славутиче.