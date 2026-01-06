Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Враг запустил по Украине 61 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов. Российские БпЛА двигались из районов Миллерово, Курска, Орла и временно оккупированной территории Донецка. Среди всех дронов было около 40 "Шахедов".

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые отражали воздушное нападение. Защитникам неба удалось сбить 53 вражеских БпЛА различных типов на Севере, в Центре и на Востоке страны.

К сожалению, попадания 8 дронов произошли на 6 локация.



Сбитые цели 6 января / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Где недавно была российская атака?