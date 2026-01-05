Может быть ряд причин, почему этой ночью массированного обстрела Украины не было. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук озвучил 24 Каналу мнение, что это может быть связано с тренировочными вылетами, геополитическими причинами, накоплением, определенными проблемами и так далее.

Что могло повлиять?

Сергей Братчук отметил, что война продолжается, поэтому ежедневно стоит быть готовыми к ракетно-дронным ударам со стороны россиян. В частности, удары с использованием МиГ-31 враг может осуществить по любой локации. Оккупанты уже используют не один – два самолета, а в воздух поднимается несколько бортов и наносит такие удары.

Прежде всего цели России – это энергетическая инфраструктура, логистика, транспорт, гражданские объекты. Российская концепция предусматривает ведение войны таким способом, что если население на соответствующей территории сопротивляется, то надо уничтожать людей, делать территории мертвыми, чтобы население бежало и выходило.

В частности, массированный обстрел мог не произойти из-за определенных геополитических коммуникаций. Также не стоит забывать, что у российских захватчиков могут быть определенные проблемы.

Не забываем, что у россиян могут возникать проблемы. Хотя цель этой тренировки – это, возможно, попытка проверки боем, как будут действовать наши средства противовоздушной обороны, как они будут реагировать, их соответствующие алгоритмы действий,

– предположил спикер.

Кроме того, враг может накапливать "Герани", "Шахеды" для того, чтобы использовать их дальше в массированных ракетно-дронных ударах.

