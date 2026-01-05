Може бути низка причин, чому цієї ночі масованого обстрілу України не було. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук озвучив 24 Каналу думку, що це може бути пов'язано з тренувальними вильотами, геополітичними причинами, накопиченням, певними проблемами і так далі.

Що могло вплинути?

Сергій Братчук зазначив, що війна триває, тому щодня варто бути готовими до ракетно-дронових ударів з боку росіян. Зокрема, удари з використанням МіГ-31 ворог може здійснити по будь-якій локації. Окупанти вже використовують не один – два літаки, а у повітря підіймається кілька бортів та завдає таких ударів.

Насамперед цілі Росії – це енергетична інфраструктура, логістика, транспорт, цивільні об’єкти. Російська концепція передбачає ведення війни таким способом, що якщо населення на відповідній території чинить опір, то треба знищувати людей, робити території мертвими, щоб населення тікало та виходило.

Зокрема, масований обстріл міг не статися через певні геополітичні комунікації. Також не варто забувати, що у російських загарбників можуть бути певні проблеми.

Не забуваємо, що у росіян можуть виникати проблеми. Хоча мета цього тренування – це, можливо, спроба перевірки боєм, як будуть діяти наші засоби протиповітряної оборони, як вони будуть реагувати, їхні відповідні алгоритми дій,

– припустив речник.

Крім того, ворог може накопичувати "Герані", "Шахеди" для того, щоб використовувати їх далі у масованих ракетно-дронових ударах.

Що відомо про атаку 5 січня?