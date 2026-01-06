Угроза с неба успешно отражена: сколько дронов уничтожила ПВО
- Российская армия запустила 61 дрон, включая 40 "Шахедов", по Украине в ночь на 6 января.
- Украинская ПВО уничтожила большинство дронов, хотя и были попадания.
В ночь на 6 января российская армия атаковала Украину различными дронами. По целям работала противовоздушная оборона.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Враг запустил по Украине 61 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов. Российские БпЛА двигались из районов Миллерово, Курска, Орла и временно оккупированной территории Донецка. Среди всех дронов было около 40 "Шахедов".
Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые отражали воздушное нападение. Защитникам неба удалось сбить 53 вражеских БпЛА различных типов на Севере, в Центре и на Востоке страны.
К сожалению, попадания 8 дронов произошли на 6 локация.
Сбитые цели 6 января / Инфографика Воздушных Сил ВСУ
Где недавно была российская атака?
34-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Запорожье. По области в течение суток оккупанты ударили 856 раз, терроризируя жителей 29 населенных пунктов Запорожской области.
Россияне днем 5 января атаковали Днепр. В результате атаки дронов на дороги вылилось много масла с предприятия американской компании. Проезд по Набережной временно недоступен.
В Фастовском районе Киевской области из-за атаки накануне погиб мужчина. Также есть жертва и пострадавшие из-за российской атаки на медучреждение столицы. Проблемы с электроэнергией были в Славутиче.