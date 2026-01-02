"Шахеди" знову можуть тероризувати Україну: де є загроза ударів

Звечора 2 січня Росія знову запускає по Україні ударні дрони-камікадзе. Через загрозу атаки в регіонах можуть оголосити повітряну тривогу.

Про напрямок руху воржих безпілотників та для яких регіонів існує загроза, пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди прямують російські БпЛА?

