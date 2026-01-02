Укр Рус
"Шахеди" знову можуть тероризувати Україну: де є загроза ударів
2 січня, 20:06
2

"Шахеди" знову можуть тероризувати Україну: де є загроза ударів

Дарія Черниш

Звечора 2 січня Росія знову запускає по Україні ударні дрони-камікадзе. Через загрозу атаки в регіонах можуть оголосити повітряну тривогу.

Про напрямок руху воржих безпілотників та для яких регіонів існує загроза, пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Куди прямують російські БпЛА?

Де в Україні оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

18:06, 02 січня

БпЛА курсом на Миколаїв з півдня.

16:32, 02 січня

БпЛА курсом на Харків.

16:04, 02 січня

БпЛА на Харківщині, напрямок на Савинці/Балаклію.