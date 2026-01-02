Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова могут терроризировать Украину: где есть угроза ударов
2 января, 20:06
2

"Шахеды" снова могут терроризировать Украину: где есть угроза ударов

Дария Черныш

С вечера 2 января Россия снова запускает по Украине ударные дроны-камикадзе. Из-за угрозы атаки в регионах могут объявить воздушную тревогу.

О направлении движения воржих беспилотников и для каких регионов существует угроза, пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда направляются российские БпЛА?

18:06, 02 января

БпЛА курсом на Николаев с юга.

16:32, 02 января

БпЛА курсом на Харьков.

16:04, 02 января

БпЛА на Харьковщине, направление на Савинцы/Балаклею.