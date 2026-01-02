2 января, 20:06
"Шахеды" снова могут терроризировать Украину: где есть угроза ударов
С вечера 2 января Россия снова запускает по Украине ударные дроны-камикадзе. Из-за угрозы атаки в регионах могут объявить воздушную тревогу.
О направлении движения воржих беспилотников и для каких регионов существует угроза, пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда направляются российские БпЛА?
Где в Украине объявили воздушную тревогу: смотрите на карте
БпЛА курсом на Николаев с юга. БпЛА курсом на Харьков. БпЛА на Харьковщине, направление на Савинцы/Балаклею.
