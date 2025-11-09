9 листопада, 14:57
По Сумах Росія вдарила невідомим боєприпасом
Основні тези
- 9 листопада росіяни вдарили по Сумах невідомим боєприпасом.
- Є руйнування, але минулося без постраждалих.
9 листопада росіяни обстріляли Ковпаківський район Сум. По місту ворог вдарив невідомим снарядом.
Вдень з'явилися повідомлення про вибухи на Сумщині. Окупанти били по області ударними дронами, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку на Суми 9 листопада?
За словами мера Сум Артема Кобзаря, внаслідок атаки пошкоджено дерев'яну господарчу споруду, 5 вікон та покрівлю житлового будинку. Попередньо, постраждалих немає.
Наслідки удару по Сумах / Фото Сумська міська рада
Тим часом очільник МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що опівдні росіяни вдарили між двома приватними міськими садибами невідомим боєприпасом. На місці влучання утворилася невелика вирва.
Які наслідки останніх обстрілів України?
- У ніч проти 9 листопада Росія запустила по Україні 69 ударних безпілотників, серед яких 50 були дрони типу Shahed. Сили ППО знешкодили 34 ворожі безпілотники. На жаль, є влучання на 9 локаціях.
- Зокрема, ворог атакував дронами Одещину. Пошкоджені приватні житлові будинки та гараж, а також газова труба.
- 8 листопада окупанти здійснили черговий масований удар по Україні, націлившись на об'єкти енергетичної інфраструктури. У Дніпрі відбулося влучання ворожого снаряда у багатоповерхівку. Троє людей загинули.