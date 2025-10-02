Західні аналітики не виключають можливість "великої операції проти російських позицій у Криму" ще до настання зими. Мова йде про повітряний удар або морське десантування України.

Також можливі удари по стратегічних об'єктах, зокрема Керченському мосту. Таку думку припустив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк, передає 24 Канал.

Що відомо про можливі удари України?

Майкл Кларк заявив, що не можна виключати наступної несподіваної операції України проти окупаційних сил у Криму ще до початку зими. За його словами, це може бути повітряна атака або морське десантування, покликані дезорієнтувати ворога.

Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як йдуть справи в Україні,

– сказав аналітик.

Кларк зазначив, що завдяки нинішнім можливостям України щодо далекобійних ударів не можна відкидати і атаку по Керченському мосту. Він пояснив, що можна спочатку створити "прогалину в завісі протиповітряної оборони, а потім використати її для більш цінних ударів".

Аналітик нагадав, що останнім часом українські сили вже атакували низку радіолокаційних станцій та об'єктів ППО в тимчасово окупованому регіоні.

Нещодавні удари по тимчасово окупованому Криму