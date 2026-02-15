Понад 80 ударних дронів летіло на Україну: скільки збила ППО і де зафіксовані влучання
- Російські війська застосували 83 ударних безпілотники проти українських міст, з яких близько 50 – "Шахеди".
- Українська ППО змогла збити чи подавити 55 безпілотників, а 25 влучили на 12 локаціях.
В ніч проти 15 лютого російські війська застосували проти мирних українських міст понад 80 ударних безпілотників. Сили оборони зуміли збити чи подавити більшість із них.
Точну статистику повідомили у Повітряних силах України.
Дивіться також Окупанти знову просунулися на Донеччині та Харківщині: огляд фронту та карти від ISW
Скільки БпЛА збила українська ППО цієї ночі?
З вечора 14 й до ранку 15 лютого мешканці українських міст чули сигнали повітряної тривоги через атаку російських безпілотників.
За даними ПС, противник застосував 83 дрони-камікадзе різних типів, з них близько 50 – "Шахеди". Цілі летіли із Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська та із тимчасово окупованих територій Гвардійського, Чауда, що в Криму.
Для відбиття ворожої атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 вдалось збити чи подавити 55 російських ударних безпілотників. На 12 локаціях зафіксовані влучання 25 дронів, ще на трьох – уламки.
Повітряні сили наголосили, що атака Росії на Україну триває досі, тож закликали залишатись у безпечних місцях.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де сьогодні гриміли вибухи?
В ніч на 15 лютого ворог застосував ударні дрони проти мирного Запоріжжя. Внаслідок російської атаки три людини поранено. "Шахед" влучив у житловий будинок.
Сигнали тривоги усю ніч лунали в Одесі. Ворог цілив по інфраструктурі, в одному району вибухова хвиля пошкодила скління у житлових будинках та закладах освіти. На щастя, інформації про поранених не надходило.