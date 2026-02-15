Понад 80 ударних дронів летіло на Україну: скільки збила ППО і де зафіксовані влучання

В ніч проти 15 лютого російські війська застосували проти мирних українських міст понад 80 ударних безпілотників. Сили оборони зуміли збити чи подавити більшість із них.

Точну статистику повідомили у Повітряних силах України.

Скільки БпЛА збила українська ППО цієї ночі?

З вечора 14 й до ранку 15 лютого мешканці українських міст чули сигнали повітряної тривоги через атаку російських безпілотників.

За даними ПС, противник застосував 83 дрони-камікадзе різних типів, з них близько 50 – "Шахеди". Цілі летіли із Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська та із тимчасово окупованих територій Гвардійського, Чауда, що в Криму.

Для відбиття ворожої атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 вдалось збити чи подавити 55 російських ударних безпілотників. На 12 локаціях зафіксовані влучання 25 дронів, ще на трьох – уламки.

Повітряні сили наголосили, що атака Росії на Україну триває досі, тож закликали залишатись у безпечних місцях.

Де сьогодні гриміли вибухи?