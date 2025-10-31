Летіла балістика та десятки БпЛА, є влучання: як відпрацювала ППО
- Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та ударними безпілотниками.
- ППО збила 1 ракету та 107 безпілотників, але 36 дронів влучили у 20 локацій.
Вночі 31 жовтня Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетою. ППО відпрацювала по понад сотні ворожих цілей.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Як вночі відпрацювала ППО?
За даними Повітряних сил, з 19:00 30 жовтня росіяни атакували Україну 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та 145 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауди та Гвардійського у Криму. Приблизно 90 з усіх БпЛА були "Шахедами".
Атаку ворога відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Попередньо, станом на 9:00 ППО збила/подавила 1 балістичну ракету та 107 ворожих безпілотників у північних, південних та східних областях.
На жаль, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
– наголошують Повітряні сили.
Які наслідки нічної атаки?
Увечері 30 жовтня Росія обстріляла Суми, влучивши в житлові будинки. Постраждали 15 осіб, серед них – 4 дитини. Було загоряння кількох квартир, пошкоджено господарські будівлі та АЗС.
Також Росія масовано атакувала пасажирське депо у Сумах, пошкодивши та знищивши господарські приміщення, а також рухомий склад. Після цього терор Росії не закінчився – вранці у Сумах знову чули вибух.
Неспокійно було на Дніпропетровщині. Туди летіла балістика та авіабомба.