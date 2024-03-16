Росія дуже залежить від нафти: як удари по НПЗ впливають на фронт

Українські безпілотники "поставили на паузу" роботу трьох НПЗ Росії, що складає 12% від усіх нафтопереробних потужностей країни-агресорки. Звичайно, такі атаки впливають на просування окупантів.

Однак на ситуацію на фронті загалом впливає комплексна робота Сил оборони. Це 24 Каналу зауважив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

До теми Українські дрони "поставили на паузу" 12% нафтових потужностей Росії, – Bloomberg

"Комплексна дія наших Сил оборони впливає на все. Ми б’ємо ворога, знищуємо їхню техніку на полі бою, знищуємо склади поблизу лінії фронту. СБУ почала боротьбу за Чорне море. Потім туди включилось ГУР. Зараз ми бачимо, що ми не маючи флоту, ми змусили росіян тікати з Криму", – підкреслив він.

Удари по НПЗ впливають на ситуацію на фронті

Роман Костенко зазначив, що російські нафтопереробні заводи отримують прибуток, за який Росія далі веде війну проти України. Мовиться про експорт, який зараз припинився через те, що були завдані удари.

Українські спецслужби дивляться на карту об'єктів, які допомагають військовій промисловості вести війну проти України. Обираються об’єкти, які можуть вплинути у той чи інший спосіб на логістику, економіку загарбників.

Зараз це питання нафтопереробної галузі. Бо ми знаємо, що Росія – це країна-бензоколонка, яка дуже сильно залежить від нафти та перероблювання і в експорті, і в імпорті. Тому було прийняте рішення завдавати ударів по них. Це було дуже правильне рішення СБУ,

– наголосив нардеп.

СБУ знає, що основні машини та агрегати, які складають основу цих ворожих підприємств, були куплені в Європі. Після атак росіяни не зможуть їх відновити через санкції.

"Тому точково завдаються удари. Такі об’єкти, які вони не можуть відновити. Після цього ми говоримо про ці 12%, які просто лягають, і Росія не може видобувати або перероблювати. Це дійсно впливає на ситуацію на фронті", – додав Костенко.

Атаки на російські НПЗ: головне