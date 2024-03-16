Россия очень зависит от нефти: как удары по НПЗ влияют на фронт

Украинские беспилотники "поставили на паузу" работу трех НПЗ России, что составляет 12% от всех нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора. Конечно, такие атаки влияют на продвижение оккупантов.

Однако на ситуацию на фронте в целом влияет комплексная работа Сил обороны. Это 24 Каналу отметил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

К теме Украинские дроны поставили на паузу 12% нефтяных мощностей России, – Bloomberg

"Комплексное действие наших Сил обороны влияет на все. Мы бьем врага, уничтожаем их технику на поле боя, уничтожаем склады вблизи линии фронта. СБУ начала борьбу за Черное море. Затем туда включилось ГУР. Сейчас мы видим, что мы не имея флота, мы заставили россиян бежать из Крыма", – подчеркнул он.

Удары по НПЗ влияют на ситуацию на фронте

Роман Костенко отметил, что российские нефтеперерабатывающие заводы получают прибыль, за которую Россия дальше ведет войну против Украины. Говорится об экспорте, который сейчас прекратился из-за того, что были нанесены удары.

Украинские спецслужбы смотрят на карту объектов, которые помогают военной промышленности вести войну против Украины. Выбираются объекты, которые могут повлиять тем или иным образом на логистику, экономику захватчиков.

Сейчас это вопрос нефтеперерабатывающей отрасли. Потому что мы знаем, что Россия – это страна-бензоколонка, которая очень сильно зависит от нефти и переработки и в экспорте, и в импорте. Поэтому было принято решение наносить удары по ним. Это было очень правильное решение СБУ,

– подчеркнул нардеп.

СБУ знает, что основные машины и агрегаты, которые составляют основу этих вражеских предприятий, были куплены в Европе. После атак россияне не смогут их восстановить из-за санкций.

"Поэтому точечно наносятся удары. Такие объекты, которые они не могут восстановить. После этого мы говорим об этих 12%, которые просто ложатся, и Россия не может добывать или перерабатывать. Это действительно влияет на ситуацию на фронте", – добавил Костенко.

Атаки на российские НПЗ: главное