У Німеччині сталася аварія на хімзаводі: одне з міст накрила жовта газова хмара
- У місті Майнаштафф на хімічному підприємстві сталася аварія, в результаті якої утворилася жовта газова хмара.
- Чотири людини постраждали.
7 жовтня у місті Майнаштафф на хімічному підприємстві сталася аварія. У повітря піднялася жовта газова хмара. Вона накрила частину сусіднього Ашаффенбурга.
Через додаток KatWarn людям надіслали попередження про надзвичайну небезпеку – їх закликали не виходити з дому, тримати вікна і двері зачиненими, передає 24 Канал із посиланням на Bild.
Дивіться також У Німеччині невідомі обстріляли транспортний літак Бундесверу, – Der Spiegel
Що відомо про аварію на хімзаводі у Німеччині?
Аварія сталася на підприємстві Schnarr Heinrich GmbH. Пожежники повідомили, що металева деталь впала у ванну з 6 літрами азотної кислоти. Це спричинило хімічну реакцію та утворення диму.
На місці працювали приблизно 250 рятувальників у захисних костюмах. Вони відкачували кислоту в іншу ємність, щоб зупинити реакцію.
Замірювання повітря показали, що шкідливих речовин у повітрі немає, навіть на відстані кількох кілометрів від місця аварії. Близько 23:00 влада оголосила відбій тривоги – небезпеки для населення більше не було.
Відомо про 4 постраждалих – вони отримали легкі травми.
Які відомі випадки аварій?
- У китайській провінції Шаньдун стався вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical, що призвело до великого клубу диму над містом Гаомі.
- У вересні сталася аварія фунікулера в Лісабоні. Тоді загинуло 16 людей, серед них українець. Відомо, що транспорт був технічно справний.
- На нафтопереробному заводі Chevron в Ель-Сегундо, округ Лос-Анджелес, стався вибух і спалахнула масштабна пожежа.