7 жовтня у місті Майнаштафф на хімічному підприємстві сталася аварія. У повітря піднялася жовта газова хмара. Вона накрила частину сусіднього Ашаффенбурга.

Через додаток KatWarn людям надіслали попередження про надзвичайну небезпеку – їх закликали не виходити з дому, тримати вікна і двері зачиненими, передає 24 Канал із посиланням на Bild.

Дивіться також У Німеччині невідомі обстріляли транспортний літак Бундесверу, – Der Spiegel

Що відомо про аварію на хімзаводі у Німеччині?

Аварія сталася на підприємстві Schnarr Heinrich GmbH. Пожежники повідомили, що металева деталь впала у ванну з 6 літрами азотної кислоти. Це спричинило хімічну реакцію та утворення диму.

На місці працювали приблизно 250 рятувальників у захисних костюмах. Вони відкачували кислоту в іншу ємність, щоб зупинити реакцію.

Замірювання повітря показали, що шкідливих речовин у повітрі немає, навіть на відстані кількох кілометрів від місця аварії. Близько 23:00 влада оголосила відбій тривоги – небезпеки для населення більше не було.

Відомо про 4 постраждалих – вони отримали легкі травми.

Які відомі випадки аварій?