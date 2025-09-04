У Міністерстві закордонних справ повідомили, що Андрій Сибіга доручив надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

До теми У столиці Португалії зійшов з рейок популярний фунікулер: відомо про щонайменше 16 жертв

Що відомо про загиблого в Лісабоні українця?

Фунікулер Glória у середу, 3 вересня, зійшов з рейок внаслідок аварії. Її причину ще належить з'ясувати. Через інцидент в столиці Португалії загинули люди, зокрема один українець. Посадовці висловили співчуття рідним чоловіка, який перебував у фунікулері під час обвалу.

Внаслідок аварії загинули 16 людей, а щонайменше 18, серед яких трирічний хлопчик, постраждали.