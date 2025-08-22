Днями в Італії автомобіль збив шестирічного українського хлопчика на пішохідному переході неподалік Венеції. На жаль, дитина померла у лікарні через отримані внаслідок аварії травми.

Про це повідомило місцеве агентство Ansa з посилання на власні медичні джерела у п'ятницю, 22 серпня, передає 24 Канал.

Що відомо про смерть дитини в Італії?

У середу, 20 серпня, 6-річний хлопчик переходив пішохідний перехід у Санта-Марія-ді-Сала, що поблизу Венеції, на півночі Італії. У той момент дитину збила машина. На жаль, маленький українець помер у лікарні в Падуї.

Від удару авто дитину відкинуло на кілька метрів, хлопчик перебував у критичному стані. За даними Gazzettino, у четвер, 21 серпня, у нього зафіксували смерть мозку, а вже ввечері того ж дня, як відомо, він помер.

Згідно з оприлюдненою інформацією, хлопчик та його мама втекли від повномасштабної війни в Україні. Зазначається також, що вони проживали разом з іншими українськими родинами в колишній парафіяльній резиденції.

