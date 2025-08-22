На днях в Италии автомобиль сбил шестилетнего украинского мальчика на пешеходном переходе недалеко от Венеции. К сожалению, ребенок умер в больнице из-за полученных в результате аварии травм.

Об этом сообщило местное агентство Ansa со ссылкой на собственные медицинские источники в пятницу, 22 августа, передает 24 Канал.

Что известно о смерти ребенка в Италии?

В среду, 20 августа, 6-летний мальчик переходил пешеходный переход в Санта-Мария-ди-Сала, что вблизи Венеции, на севере Италии. В тот момент ребенка сбила машина. К сожалению, маленький украинец умер в больнице в Падуе.

От удара авто ребенка отбросило на несколько метров, мальчик находился в критическом состоянии. По данным Gazzettino, в четверг, 21 августа, у него зафиксировали смерть мозга, а уже вечером того же дня, как известно, он умер.

Согласно обнародованной информации, мальчик и его мама сбежали от полномасштабной войны в Украине. Отмечается также, что они проживали вместе с другими украинскими семьями в бывшей приходской резиденции.

