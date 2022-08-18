Через вибух на ЗАЕС Кубань буде непридатною для сільгосподарства 300 років, – експертка
Загарбники продовжують займатися ядерним тероризмом. Потенційна аварія на Запорізькій АЕС може вразити не лише Україну, а й сусідні держави.
Ба більше, певна частина території держави-агресорки може бути непридатною для сільгоспвикористання впродовж сотень років. Про це 24 каналу розповіла незалежна експертка з ядерної безпеки та ядерної енергетики Ольга Кошарна.
Варте уваги росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС
Вчені змоделювали поширення радіації
Як зауважила Кошарна, Україна впродовж тривалих років запроваджувала європейську модель "РОДОС" для наших атомних станцій. Це моделювання розповсюдження радіонуклідів. В цьому випадку мовиться про важку аварію з розплавленням активної зони при умові втрати зовнішнього енергопостачання і носія першого контуру на одному реакторі Запорізької АЕС.
"Ми настільки успішно це запровадили, що одного зі співробітників НАН України Марка Железняка Японія запросила до себе і створила під нього інститут", – сказала експертка. Він доктор наук та потужний фахівець з моделювання розповсюдження радіонуклідів не лише в атмосфері, а й у воді.
Які країни постраждають від аварії на ЗАЕС
Так, вчені стверджують, що у випадку аварії на Запорізькій АЕС найнебезпечнішим буде радіус 50 – 100 кілометрів – на усіх напрямках від ЗАЕС. Значні концентрації радіонуклідів можуть досягти Києва. Крім того, домішки можуть бути винесені на території сусідніх держав – східної частини білорусі, Польщі та країн Балтії.
Це абсолютно реалістичні дані, вони верифіковані, їм вартує довіряти,
– наголосила незалежна експертка з ядерної безпеки та ядерної енергетики Ольга Кошарна.
росія цього не допустить
Розплавлення однієї зони за шкалою МАГАТЕ – це 7 рівень. Наслідки можна порівняти з аварією на АЕС Фукусіма-1.
"росія не доведе (до катастрофи – 24 канал). Якщо вітер буде західний або південно-західний, радіонукліди винесе на її територію. Краснодарський край та Кубань будуть непридатні до сільгоспкористування 300 років,
– підсумувала Кошарна.
Що відбувається на Запорізькій АЕС: коротко
- росіяни постійно обстрілюють Запорізьку АЕС. Вони серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомляється про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високим є й рівень пожежної небезпеки. Ба більше, окупанти дивом не влучили у контейнери відпрацьованого ядерного палива.
- У МАГАТЕ заявили, що обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни створили реальний ризик ядерної катастрофи. Вона може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу не лише в Україні, а й за її межами.
- У розвідці зауважили, що росіяни замінували енергоблоки Запорізької АЕС. Вони також завезли туди свою техніку, зброю та вибухівку. російські загарбники натякнули, що готові підірвати ЗАЕС у випадку спроби штурму українських військових.
- За даними "Енергоатому", росіяни намагаються перебити всі лінії зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою. Наразі залишається лише одна лінія.
- Дії окупантів на ЗАЕС свідчать про те, що держава-агресорка займається ядерним тероризмом. На "Росатом" мають бути накладені санкції.
- Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що у випадку аварії на ЗАЕС доведеться евакуювати понад 400 тисяч людей. Це мешканці Запорізької та Дніпропетровської областей.
- Після масштабних обстрілів ЗАЕС окупанти можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об'єкті. Приурочити свій злочин збираються до візиту Генсека ООН.
Ситуація довкола Запорізької АЕС: дивіться відео