Из-за взрыва на ЗАЭС Кубань будет непригодной для сельхозяйства 300 лет, – эксперт

Захватчики продолжают заниматься ядерным терроризмом. Потенциальная авария на Запорожской АЭС может поразить не только Украину, но и соседние государства.

Более того, определенная часть территории государства-агрессора может быть непригодной для сельхозиспользования на протяжении сотен лет. Об этом 24 каналу рассказала независимый эксперт по ядерной безопасности и ядерной энергетике Ольга Кошарна.

Достойно внимания россия грозится остановить Запорожскую АЭС

Ученые смоделировали распространение радиации

Как отметила Кошарна, Украина на протяжении долгих лет внедряла европейскую модель "РОДОС" для наших атомных станций. Это моделирование распространения радионуклидов. В этом случае речь идет о тяжелой аварии с расплавлением активной зоны при условии потери внешнего энергоснабжения и носителя первого контура на одном реакторе Запорожской АЭС.

"Мы настолько успешно это ввели, что одного из сотрудников НАН Украины Марка Железняка Япония пригласила к себе и создала под него институт", – сказала эксперт. Он доктор наук и мощный специалист по моделированию распространения радионуклидов не только в атмосфере, но и в воде.

Какие страны пострадают от аварии на ЗАЭС

Ученые утверждают, что в случае аварии на Запорожской АЭС самым опасным будет радиус 50 – 100 километров – по всем направлениям от ЗАЭС. Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева. Кроме того, примеси могут быть вынесены на территории соседних государств – восточной части беларуси, Польши и стран Балтии.

Это абсолютно реалистичные данные, они верифицированы, им стоит доверять,

– отметила независимый эксперт по ядерной безопасности и ядерной энергетике Ольга Кошарна.

россия этого не допустит

Расплавление одной зоны по шкале МАГАТЭ – это 7 уровень. Последствия сопоставимы с аварией на АЭС Фукусима-1.

россия не доведет (до катастрофы – 24 канал). Если ветер будет западный или юго-западный, радионуклиды вынесет на ее территорию. Краснодарский край и Кубань будут непригодны к сельхозиспользованию 300 лет,

– подытожила Кошарна.

Что происходит на Запорожской АЭС: коротко

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