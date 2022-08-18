Из-за взрыва на ЗАЭС Кубань будет непригодной для сельхозяйства 300 лет, – эксперт
Захватчики продолжают заниматься ядерным терроризмом. Потенциальная авария на Запорожской АЭС может поразить не только Украину, но и соседние государства.
Более того, определенная часть территории государства-агрессора может быть непригодной для сельхозиспользования на протяжении сотен лет. Об этом 24 каналу рассказала независимый эксперт по ядерной безопасности и ядерной энергетике Ольга Кошарна.
Достойно внимания россия грозится остановить Запорожскую АЭС
Ученые смоделировали распространение радиации
Как отметила Кошарна, Украина на протяжении долгих лет внедряла европейскую модель "РОДОС" для наших атомных станций. Это моделирование распространения радионуклидов. В этом случае речь идет о тяжелой аварии с расплавлением активной зоны при условии потери внешнего энергоснабжения и носителя первого контура на одном реакторе Запорожской АЭС.
"Мы настолько успешно это ввели, что одного из сотрудников НАН Украины Марка Железняка Япония пригласила к себе и создала под него институт", – сказала эксперт. Он доктор наук и мощный специалист по моделированию распространения радионуклидов не только в атмосфере, но и в воде.
Какие страны пострадают от аварии на ЗАЭС
Ученые утверждают, что в случае аварии на Запорожской АЭС самым опасным будет радиус 50 – 100 километров – по всем направлениям от ЗАЭС. Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева. Кроме того, примеси могут быть вынесены на территории соседних государств – восточной части беларуси, Польши и стран Балтии.
Это абсолютно реалистичные данные, они верифицированы, им стоит доверять,
– отметила независимый эксперт по ядерной безопасности и ядерной энергетике Ольга Кошарна.
россия этого не допустит
Расплавление одной зоны по шкале МАГАТЭ – это 7 уровень. Последствия сопоставимы с аварией на АЭС Фукусима-1.
россия не доведет (до катастрофы – 24 канал). Если ветер будет западный или юго-западный, радионуклиды вынесет на ее территорию. Краснодарский край и Кубань будут непригодны к сельхозиспользованию 300 лет,
– подытожила Кошарна.
Что происходит на Запорожской АЭС: коротко
- россияне постоянно обстреливают Запорожскую АЭС. Они серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Сообщается о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ. Высок и уровень пожарной опасности. Более того, оккупанты чудом не попали в контейнеры отработанного ядерного топлива.
- В МАГАТЭ заявили, что обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне создали реальный риск ядерной катастрофы. Она может угрожать здоровью населения и окружающей среде не только в Украине, но и за ее пределами.
- В разведке отметили, что россияне заминировали энергоблоки Запорожской АЭС. Они также завезли туда свою технику, оружие и взрывчатку. российские захватчики намекнули, что готовы взорвать ЗАЭС в случае попытки штурма украинских военных.
- По данным "Энергоатома", россияне пытаются перебить все линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. Пока остается только одна линия.
- Действия оккупантов на ЗАЭС свидетельствуют о том, что государство-агрессор занимается ядерным терроризмом. На "Росатом" должны быть наложены санкции.
- Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что в случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать более 400 тысяч человек. Это жители Запорожской и Днепропетровской областей.
- После масштабных обстрелов ЗАЭС оккупанты могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. Приурочить свое преступление собираются к визиту Генсека ООН.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС: смотрите видео