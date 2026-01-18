У кількох областях України ввели аварійні відключення

Вранці 18 січня у кількох областях України запровадили аварійні відключення світла. Екстрені вимкнення продовжують діяти у Києві та області.

Після 08:00 Укренерго наказало ввести аварійні відключення світла у двох регіонах, передає 24 Канал.

Де не працюють графіки відключень?

Йдеться про Сумську та Полтавську області. Там графіки відключень електроенергії не працюватимуть.

В обох областях введені графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг споживачів. Причина – пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії окупантів.

Нагадаємо, що найскладнішою ситуація залишається на Київщині, зокрема у столиці. Люди упродовж багатьох годин сидять без світла. У Києві без опалення залишаються 102 багатоповерхівки, з яких 46 не під'єднані до теплопостачання з 9 січня.

Графіки почали поступово відновлювати для Одещини. Водночас Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини залишаються з аварійними відключеннями.

До слова, в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці. У Києві змінили правила комендантської години, аби люди уночі могли дістатися додому та до Пунктів незламності.

Що відомо про останні обстріли української енергетики?