У кількох областях України ввели аварійні відключення
- 18 січня в Сумській і Полтавській областях введені аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергосистеми.
- В Одеській області графіки відключень поступово відновлюються, але деякі райони залишаються з аварійними відключеннями.
Вранці 18 січня у кількох областях України запровадили аварійні відключення світла. Екстрені вимкнення продовжують діяти у Києві та області.
Після 08:00 Укренерго наказало ввести аварійні відключення світла у двох регіонах, передає 24 Канал.
Де не працюють графіки відключень?
Йдеться про Сумську та Полтавську області. Там графіки відключень електроенергії не працюватимуть.
В обох областях введені графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг споживачів. Причина – пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії окупантів.
Нагадаємо, що найскладнішою ситуація залишається на Київщині, зокрема у столиці. Люди упродовж багатьох годин сидять без світла. У Києві без опалення залишаються 102 багатоповерхівки, з яких 46 не під'єднані до теплопостачання з 9 січня.
Графіки почали поступово відновлювати для Одещини. Водночас Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини залишаються з аварійними відключеннями.
До слова, в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці. У Києві змінили правила комендантської години, аби люди уночі могли дістатися додому та до Пунктів незламності.
Що відомо про останні обстріли української енергетики?
- У ніч проти 18 січня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Також зазнали руйнувань виробнича будівля та легковий автомобіль.
- Агресор 17 січня вкотре атакував об'єкти Групи Нафтогаз. Уночі ворог поцілив по обладнанню, яке використовують для видобутку газу.
- Вдень 17 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Противник обстріляв з реактивної артилерії об'єкт критичної інфраструктури. Йдеться про систему, яка тримає місто в теплі й зі світлом. Пошкодження дуже серйозні.