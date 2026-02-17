Дуже цим пишаються, – авіаексперт розкрив, як у Росії насправді нарощують виробництво літаків

В російській державній корпорації "Ростєх" свого часу заявляли, що випустять на 50% більше бойових літаків, ніж у 2024 році. Там розповідають про "рекордні" показники, але ситуація насправді дещо інша.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що станом на зараз Росія не випускає літаки серії "МіГ". Йдеться лише про літаки з серії "Су". Насамперед про Су-34 та Су-35, які активно застосовують на фронті.

Скільки Росія випускає літаків?

За словами Криволапа, усі ці літаки створені на базі винищувача Су-27, який в Росії не виробляють з 2010 – 2011 років. Максимальні показники виробництва літаків Су-34 та Су-35 у ворога були у 2014 та 2015 роках. Тоді вони випустили 100 та 90 таких винищувачів.

Таке різке падіння сталося через початок війни проти України. Єгипет та Індонезія скасували контракт на закупівлю цих літаків, а санкції не давали окупантам доступ до важливих запчастин.

Криза авіабудівної галузі в Росії досі триває. У 2020 році вони виробили всього лиш 20 винищувачів різних типів. У 2024 році там випустили десь 40 літаків. А в 2025-му – 43 чи 44. Вони неймовірно пишаються цим результатом. Але ось це падіння – зокрема й результат санкцій,

– сказав Криволап.

Зверніть увагу! Силам оборони України час від часу вдається знищувати російські винищувачі. Нещодавно вдалося підбити Су-30 та Су-34 упродовж одного дня.

Окупанти намагаються налагодити сірі закупівлі деяких важливих компонентів, але з цим не все так легко. Китай не дуже допомагає Росії у вирішенні цих проблем.

Отож, те, що там говорять про велику кількість літаків. Це більш ніж удвічі менше, ніж вони колись випускали. Санкції не завжди діють, але ось тут подіяли. Хоча вони навчилися їх обходити,

– зазначив Криволап.

Проблеми з виробництвом літаків в Росії