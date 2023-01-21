Трагедія у Броварах: у Зеленського розповіли, коли з'являться перші результати розслідування

У Броварах 18 січня розбився вертоліт з керівництвом МВС на борту. Перші результати розслідування катастрофи можуть з'явитися наприкінці наступного тижня

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський, повідомляє 24 Канал.

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Коли будуть перші результати розслідування

За словами Веніславського, наразі триває розслідування авіакатастрофи в Броварах.

Ще йде розслідування. Розглядаються за версією СБУ кілька головних факторів, тому ще зарано говорити про причини. Я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть днями, ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось,

– зауважив представник президента у Верховній Раді.

Він сподівається, що перші результати будуть орієнтовно на кінець наступного тижня.

Трагедія в Броварах 18 січня: коротко

Зранку 18 січня Україну сколихнула жахлива новина – у Броварах впав гелікоптер ДСНС. Трагедія сталася біля дитячого садочка, у якому в момент катастрофи перебували 73 дитини.

Вертоліт летів у відрядження в одну з прифронтових областей України. Керівництво Міністерства внутрішніх справ часто відвідувало передову, щоб побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів МВС, які там перебувають.

За словами речниці Нацполіції Мар'яни Реви, наразі можна ствердно говорити про 14 загиблих. Серед жертв авіакатастрофи була одна дитина – дівчинка 2017 року народження.

Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування трагедії. Туди увійшли виконувач обов'язків голови МВС, керівник ДСНС та представники інших міністерств.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що розслідування може тривати довго. За його словами, така практика є не лише в Україні, але й в усьому світі, оскільки треба зібрати фактично кожну деталь вертольота.