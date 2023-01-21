Трагедія у Броварах: у Зеленського розповіли, коли з'являться перші результати розслідування
У Броварах 18 січня розбився вертоліт з керівництвом МВС на борту. Перші результати розслідування катастрофи можуть з'явитися наприкінці наступного тижня
Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський, повідомляє 24 Канал.
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Коли будуть перші результати розслідування
За словами Веніславського, наразі триває розслідування авіакатастрофи в Броварах.
Ще йде розслідування. Розглядаються за версією СБУ кілька головних факторів, тому ще зарано говорити про причини. Я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть днями, ми отримаємо більш-менш зрозумілу картину того, що відбулось,
– зауважив представник президента у Верховній Раді.
Він сподівається, що перші результати будуть орієнтовно на кінець наступного тижня.Зверніть увагу! Усе, що відомо про падіння гелікоптера у Броварах, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Трагедія в Броварах 18 січня: коротко
- Зранку 18 січня Україну сколихнула жахлива новина – у Броварах впав гелікоптер ДСНС. Трагедія сталася біля дитячого садочка, у якому в момент катастрофи перебували 73 дитини.
- Вертоліт летів у відрядження в одну з прифронтових областей України. Керівництво Міністерства внутрішніх справ часто відвідувало передову, щоб побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів МВС, які там перебувають.
- За словами речниці Нацполіції Мар'яни Реви, наразі можна ствердно говорити про 14 загиблих. Серед жертв авіакатастрофи була одна дитина – дівчинка 2017 року народження.
- Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування трагедії. Туди увійшли виконувач обов'язків голови МВС, керівник ДСНС та представники інших міністерств.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що розслідування може тривати довго. За його словами, така практика є не лише в Україні, але й в усьому світі, оскільки треба зібрати фактично кожну деталь вертольота.